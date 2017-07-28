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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Данкове отмечают День города и района. Главным подарком стало открытие нового спортивно-оздоровительного центра и стадиона. В торжестве принял участие глава региона Олег Королёв.Данковчане получили современный спорткомплекс: просторные тренажерные и атлетические залы, комфортные тренерские кабинеты, раздевалки и душевые. Реконструированное футбольное поле теперь - одна из самых современных арен области. Искусственное покрытие максимально имитирует натуральный газон. На проект потратили около 90 млн рублей из бюджетов всех уровней. В новом комплексе смогут тренироваться до 180 воспитанников одновременно. Созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. И это только начало социального и экономического подъема Данковского района.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Дорогие, красивые, умные, богатые душою и замыслами данковчане и данковчанки! Спасибо вам за терпение, за замечательную работу, за патриотизм по отношению к своему району, к нашей области! А мы, ваши представители во всех видах властей не попробуем, а уже делаем на всю катушку так, чтобы в наступающую пятилетку вам было еще лучше".