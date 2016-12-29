Лучшего Деда Мороза выбрали слушатели "Липецк FM"
15:55 29 Декабря 2016 Общество
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В студии "Липецк FM" высадился новогодний десант, чтобы устроить в прямом эфире "Ледовое побоище". Первыми заявки на участие в праздничном конкурсе прислали Деды Морозы из Липецка и Лебедяни. Свой артистизм, харизму и эрудицию им предложили продемонстрировать в прямом эфире. Развернулась нешуточная битва за самое оригинальное поздравление.
В течение дня лучшего Деда Мороза области из 4-х кандидатов выбирали слушатели "Липецк FM". Проголосовать за понравившегося персонажа можно было в социальных сетях. Лайки в общей сложности поставили более тысячи человек из разных уголков региона и дальнего зарубежья.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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