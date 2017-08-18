День флага России отметят во всех районах Липецка
09:37 18 Августа 2017 Общество
Народные гуляния в этот день пройдут в городских парках и жилых микрорайонах. Праздник в Нижнем парке начнется в 16.00. На главной эстраде для липчан выступит группа «Данила Мастер». Парк Победы приглашает на концерт, посвященный Дню флага РФ в 19.00.
День флага в районе Тракторостроителей отметят в 17.00 на площади Клименкова возле Городского Дворца культуры. Жителей района Сокол приглашают на праздничный концерт в парковую зону возле ДК «Сокол» в 18.00. Для жителей района Матырский ДК «Матыра» подготовил обширную программу: в 18:00 на площади возле Дома культуры начнется детский праздник, в 19:00 – концерт творческих коллективов города «Под флагом Родины - единая страна!». Праздник в районе 10 Шахта возле ДК «Шахтинский» начнется в 11.00, в районе Дачный возле ДК «Луч» - в 13.00.
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Источник: пресс-служба администрации Липецка
Источник: пресс-служба администрации Липецка
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