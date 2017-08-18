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День флага России отметят во всех районах Липецка

09:37 18 Августа 2017 Общество
В День государственного флага России центральным мероприятием в Липецке станет митинг на площади Петра Великого. Он начнется в 10.00 во вторник, 22 августа. Активисты городского дворца молодежи «Октябрь» и волонтеры проведут на площади акцию-викторину и раздадут более 3 тысяч ленточек-триколоров. После митинга здесь состоится концерт с участием липецкого духового оркестра и известных липецких вокалистов.

Народные гуляния в этот день пройдут в городских парках и жилых микрорайонах. Праздник в Нижнем парке начнется в 16.00. На главной эстраде для липчан выступит группа «Данила Мастер». Парк Победы приглашает на концерт, посвященный Дню флага РФ в 19.00.

День флага в районе Тракторостроителей отметят в 17.00 на площади Клименкова возле Городского Дворца культуры. Жителей района Сокол приглашают на праздничный концерт в парковую зону возле ДК «Сокол» в 18.00. Для жителей района Матырский ДК «Матыра» подготовил обширную программу: в 18:00 на площади возле Дома культуры начнется детский праздник, в 19:00 – концерт творческих коллективов города «Под флагом Родины - единая страна!». Праздник в районе 10 Шахта возле ДК «Шахтинский» начнется в 11.00, в районе Дачный возле ДК «Луч» - в 13.00.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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