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День семьи, любви и верности в Липецке отметили 80 свадьбами

12:45 10 Июля 2017 Общество
День семьи, любви и верности в Липецке отметили 80 свадьбами
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День семьи, любви и верности отпраздновали в регионе. Поздравляли и молодожёнов, и тех, кто прожил в браке десятки лет. Торжества во всех городах и районах продолжались до позднего вечера. Найти развлечение по вкусу могли все желающие: для младенцев забеги ползунков, те, кто постарше, соревновались в силовых эстафетах. Только в Липецке в этот день зарегистрировали 80 браков.

Новобрачные Даниил и Яна специально подгадали дату бракосочетания ко Дню семьи, любви и верности. Всем, кто решил сочетаться браком в этот день, - приветственный адрес от главы региона. Олег Королёв напомнил молодоженам, что семья - начало всех начал. А главное на земле - тепло домашнего очага и любовь близких.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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