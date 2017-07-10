День семьи, любви и верности в Липецке отметили 80 свадьбами
12:45 10 Июля 2017 Общество
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Новобрачные Даниил и Яна специально подгадали дату бракосочетания ко Дню семьи, любви и верности. Всем, кто решил сочетаться браком в этот день, - приветственный адрес от главы региона. Олег Королёв напомнил молодоженам, что семья - начало всех начал. А главное на земле - тепло домашнего очага и любовь близких.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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