Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 67

Источник: ТРК "Липецкое время"

День семьи, любви и верности отпраздновали в регионе. Поздравляли и молодожёнов, и тех, кто прожил в браке десятки лет. Торжества во всех городах и районах продолжались до позднего вечера. Найти развлечение по вкусу могли все желающие: для младенцев забеги ползунков, те, кто постарше, соревновались в силовых эстафетах. Только в Липецке в этот день зарегистрировали 80 браков.Новобрачные Даниил и Яна специально подгадали дату бракосочетания ко Дню семьи, любви и верности. Всем, кто решил сочетаться браком в этот день, - приветственный адрес от главы региона. Олег Королёв напомнил молодоженам, что семья - начало всех начал. А главное на земле - тепло домашнего очага и любовь близких.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".