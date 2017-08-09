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Джон Уоррен полюбовался заповедными местами Липецкой области и приготовил пару блюд

12:04 9 Августа 2017 Общество
Джон Уоррен полюбовался заповедными местами Липецкой области и приготовил пару блюд
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В Липецкой области продолжаются съёмки юбилейного, 200-го выпуска передачи "Поедем, поедим!" Вчера Джон Уоррен посетил Задонский мужской монастырь, полюбовался красотами заповедника "Галичья гора". А в усадьбе Скорняково-Архангельское сняли ключевой момент программы, приготовление блюда местной кухни.

Праздник принято отмечать чаепитием, поэтому готовили десерты, сразу два. Сначала вместе с главным реконструктором области Павлом Семеновым Джон пек традиционное блюдо нашего региона. Джон Уоррен учил липчанина готовить шоколадный пудинг.

По словам коллег, в автографах и совместных снимках Джон никогда не отказывает. Для этого и в съемках можно перерыв сделать. И вот время дегустации. Как признался телеведущий, он не сладкоежка, но местное кушанье Джону пришлось по душе.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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