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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецкой области продолжаются съёмки юбилейного, 200-го выпуска передачи "Поедем, поедим!" Вчера Джон Уоррен посетил Задонский мужской монастырь, полюбовался красотами заповедника "Галичья гора". А в усадьбе Скорняково-Архангельское сняли ключевой момент программы, приготовление блюда местной кухни.Праздник принято отмечать чаепитием, поэтому готовили десерты, сразу два. Сначала вместе с главным реконструктором области Павлом Семеновым Джон пек традиционное блюдо нашего региона. Джон Уоррен учил липчанина готовить шоколадный пудинг.По словам коллег, в автографах и совместных снимках Джон никогда не отказывает. Для этого и в съемках можно перерыв сделать. И вот время дегустации. Как признался телеведущий, он не сладкоежка, но местное кушанье Джону пришлось по душе.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".