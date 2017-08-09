Джон Уоррен полюбовался заповедными местами Липецкой области и приготовил пару блюд
12:04 9 Августа 2017 Общество
Загрузка плеера
Праздник принято отмечать чаепитием, поэтому готовили десерты, сразу два. Сначала вместе с главным реконструктором области Павлом Семеновым Джон пек традиционное блюдо нашего региона. Джон Уоррен учил липчанина готовить шоколадный пудинг.
По словам коллег, в автографах и совместных снимках Джон никогда не отказывает. Для этого и в съемках можно перерыв сделать. И вот время дегустации. Как признался телеведущий, он не сладкоежка, но местное кушанье Джону пришлось по душе.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 22
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:12
|12:07
|12:04
|11:43
|11:18
|11:02
|10:28
|10:23
|10:15
|09:44
|09:37
|09:24
08.08.2017
|18:44
|18:23
|18:14
|18:07
|17:55
|17:38
|17:19
|17:07
Комментарии