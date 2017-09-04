link
Сегодня

Елец отметил 871-й день рождения

12:55 4 Сентября 2017 Общество
Елец отметил 871-й день рождения
Загрузка плеера
Елец отпраздновал свой 871 день рождения. Традиционно чествовали лучших земляков и поздравляли молодожёнов. В этом году акцент сделали на спорт и здоровый образ жизни. Поэтому в праздничные три дня открыли парки и провели всевозможные соревнования. Любителей скорости объединил мотокросс на Кубок главы города.

Рабочие, учителя, полицейские, бизнесмены и врачи - список "Трудовой славы" Ельца пополнился фамилиями 32 человек. В День города здесь открыли обновленную Доску почета.
Фотографии школьников будут красоваться на доске целый год. Это активная, спортивная и творческая молодежь Ельца. Юные музыканты и танцоры, победители спортивных соревнований, олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов.

В День города спортсмены соревновались за звание лучших. Любителей мотокросса традиционно собрал турнир за Кубок главы Ельца. В течение двух дней спортсмены и любители из разных городов страны боролись за победу в 11 номинациях.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 56
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

12:57
В Липецке вспомнили жертв терактов
12:55
Елец отметил 871-й день рождения
12:22
Урок безопасности для школьников провели следователи региона
12:10
Поздравления приняли сотрудники патрульно-постовой службы
11:53
Платные парковки могут появиться в Липецке в следующем году
11:44
В Липецке состоялся этап Кубка Черноземья по «кросс-кантри»
11:33
Часть Липецка 5 сентября останется без воды
11:15
Во вторник в Липецке ожидается пасмурная погода
11:11
7 сентября состоится очередная сессия облсовета
10:55
Господдержку в размере 30 тысяч рублей получат 12 лучших проектов
10:40
В Липецкой области стартовала кампания по вакцинации
10:28
Ярмарки приглашают жителей Липецкой области
10:11
Липецкая область присоединилась к фестивалю #ВместеЯрче
09:53
Водитель иномарки погиб в Задонском районе
09:35
В Данкове завершается капремонт очистных сооружений
09:16
Липчан научат оказывать первую помощь
08:45
Смотрите сегодня на телеканале «Липецкое время»
07:30
Выставка «Художники — детям» откроется в музее Липецка

03.09.2017

11:44
В Липецке прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом
11:27
Неделя в Липецке начнется с прохладной погоды
Вся лента новостей