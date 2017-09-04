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Источник: ТРК "Липецкое время"

Елец отпраздновал свой 871 день рождения. Традиционно чествовали лучших земляков и поздравляли молодожёнов. В этом году акцент сделали на спорт и здоровый образ жизни. Поэтому в праздничные три дня открыли парки и провели всевозможные соревнования. Любителей скорости объединил мотокросс на Кубок главы города.Рабочие, учителя, полицейские, бизнесмены и врачи - список "Трудовой славы" Ельца пополнился фамилиями 32 человек. В День города здесь открыли обновленную Доску почета.Фотографии школьников будут красоваться на доске целый год. Это активная, спортивная и творческая молодежь Ельца. Юные музыканты и танцоры, победители спортивных соревнований, олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов.В День города спортсмены соревновались за звание лучших. Любителей мотокросса традиционно собрал турнир за Кубок главы Ельца. В течение двух дней спортсмены и любители из разных городов страны боролись за победу в 11 номинациях.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".