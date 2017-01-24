link
Сегодня
Елецкие реконструкторы строят уникальный корабль викингов
День студента - завтра в "Будильнике"
Жительница дома по ул. Циолковского хочет судиться с управляющей компанией
Колорит Африки представлен на выставке картин в Липецке
Пятидневный фестиваль «Виват, Раненбург» стартовал в Чаплыгине
Ярмарки состоятся в ряде районов Липецкой области
В Липецке выбирают учителя года
НКО рассказали, где взять деньги на крупные акции
Пастух в Липецкой области заплатит 120 тысяч рублей за плохую работу
Реконструкция "Металлурга" обойдется в 140 млн рублей
В Липецке построят многоэтажки для детей-сирот и школу на 800 мест
Депутаты горсовета заверили, что ЛГЭК будет работать в штатном режиме
"Будильник" получил благодарность от липецкой полиции
Столбики термометров в Липецке опустятся до 16 мороза
Страховые пенсии увеличатся с 1 февраля

Елецкие реконструкторы строят уникальный корабль викингов

18:47 24 Января 2017 Общество
Елецкие реконструкторы строят уникальный корабль викингов
Загрузка плеера
Елецкие реконструкторы клуба "Копьё" строят самое внушительное по размерам судно в России - копию одного из кораблей эпохи Средневековья. Работа предстоит большая. На всё про всё может уйти до двух лет. На корабле реконструкторы планируют добраться до Стамбула.

Это дракар - корабль викингов. 10 веков назад такие суда использовали скандинавы для грабежей и сражений. Сегодня его строят исключительно в мирных целях. Елецкие реконструкторы перевели отчёт датских археологов на русский, разобрались в чертежах. И работа закипела.
Павел Семёнов со своей стамеской не расстаётся без малого 10 лет. В елецкой флотилии это будет уже 7 судно. Полностью из дуба. 80-летнее дерево подарили работники археологического парка "Аргамач-Пальна". Второе руководитель исторического клуба «Копьё» два месяца искал в лесхозах области.
Корабль елецких викингов будет 18-метровым. Ни один клуб исторической реконструкции в стране не может похвастаться ничем подобным.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 42
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

18:47
Елецкие реконструкторы строят уникальный корабль викингов
18:05
Колорит Африки представлен на выставке картин в Липецке
18:05
Пятидневный фестиваль «Виват, Раненбург» стартовал в Чаплыгине
17:38
День студента - завтра в "Будильнике"
17:30
Жительница дома по ул. Циолковского хочет судиться с управляющей компанией
17:02
Ярмарки состоятся в ряде районов Липецкой области
16:57
В Липецке выбирают учителя года
16:51
НКО рассказали, где взять деньги на крупные акции
16:43
Пастух в Липецкой области заплатит 120 тысяч рублей за плохую работу
16:39
В Липецке построят многоэтажки для детей-сирот и школу на 800 мест
16:34
Реконструкция "Металлурга" обойдется в 140 млн рублей
15:43
Депутаты горсовета заверили, что ЛГЭК будет работать в штатном режиме
15:01
"Будильник" получил благодарность от липецкой полиции
14:32
Столбики термометров в Липецке опустятся до 16 мороза
12:49
Страховые пенсии увеличатся с 1 февраля
12:31
Борьбу с сосульками будут контролировать административные комиссии региона
12:25
В Татьянин день катки для студентов будут бесплатными
12:16
Обманутые дольщики Липецка получат долгожданное жилье
11:43
В Общественной палате состоится прием граждан по вопросам правопорядка
11:38
В части Липецка будут перебои с водой
Вся лента новостей