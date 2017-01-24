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Источник: ТРК "Липецкое время"

Елецкие реконструкторы клуба "Копьё" строят самое внушительное по размерам судно в России - копию одного из кораблей эпохи Средневековья. Работа предстоит большая. На всё про всё может уйти до двух лет. На корабле реконструкторы планируют добраться до Стамбула.Это дракар - корабль викингов. 10 веков назад такие суда использовали скандинавы для грабежей и сражений. Сегодня его строят исключительно в мирных целях. Елецкие реконструкторы перевели отчёт датских археологов на русский, разобрались в чертежах. И работа закипела.Павел Семёнов со своей стамеской не расстаётся без малого 10 лет. В елецкой флотилии это будет уже 7 судно. Полностью из дуба. 80-летнее дерево подарили работники археологического парка "Аргамач-Пальна". Второе руководитель исторического клуба «Копьё» два месяца искал в лесхозах области.Корабль елецких викингов будет 18-метровым. Ни один клуб исторической реконструкции в стране не может похвастаться ничем подобным.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".