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Этнофестиваль, водное шоу и столичные артисты - в Липецке отпраздновали День города

16:50 17 Июля 2017 Общество
Этнофестиваль, водное шоу и столичные артисты - в Липецке отпраздновали День города
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Липецк отпраздновал День города. В эти выходные областной центр отметил 314 годовщину со дня основания. Не обошлось без подарков горожанам и праздничных концертов. Особенностью этого года стало то, что основные торжества провели не в воскресенье, а в субботу, чтобы липчане успели подготовиться к рабочим будням.

С самого утра субботы Липецк принимал подарки. Поздравления шли со всей России. Поздравить лично приехали делегации из Ярославля, Тулы, Курска и Воронежа. Гости не скупились на комплименты. Их пригласили к памятнику первого градоначальника Митрофана Клюева. При нём появились водопровод, телефонная станция и первый торговый центр.

А в драматическом театре им. Льва Толстого - торжественный прием, в ходе которого озвучили имена двух новых Почетных граждан города. За особые заслуги были награждены металлурги, преподаватели, актеры, строители и фермеры. Их поздравил глава области Олег Королёв.

Основные гуляния прошли в Нижнем парке.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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