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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецк отпраздновал День города. В эти выходные областной центр отметил 314 годовщину со дня основания. Не обошлось без подарков горожанам и праздничных концертов. Особенностью этого года стало то, что основные торжества провели не в воскресенье, а в субботу, чтобы липчане успели подготовиться к рабочим будням.С самого утра субботы Липецк принимал подарки. Поздравления шли со всей России. Поздравить лично приехали делегации из Ярославля, Тулы, Курска и Воронежа. Гости не скупились на комплименты. Их пригласили к памятнику первого градоначальника Митрофана Клюева. При нём появились водопровод, телефонная станция и первый торговый центр.А в драматическом театре им. Льва Толстого - торжественный прием, в ходе которого озвучили имена двух новых Почетных граждан города. За особые заслуги были награждены металлурги, преподаватели, актеры, строители и фермеры. Их поздравил глава области Олег Королёв.Основные гуляния прошли в Нижнем парке.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".