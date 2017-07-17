Этнофестиваль, водное шоу и столичные артисты - в Липецке отпраздновали День города
16:50 17 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
С самого утра субботы Липецк принимал подарки. Поздравления шли со всей России. Поздравить лично приехали делегации из Ярославля, Тулы, Курска и Воронежа. Гости не скупились на комплименты. Их пригласили к памятнику первого градоначальника Митрофана Клюева. При нём появились водопровод, телефонная станция и первый торговый центр.
А в драматическом театре им. Льва Толстого - торжественный прием, в ходе которого озвучили имена двух новых Почетных граждан города. За особые заслуги были награждены металлурги, преподаватели, актеры, строители и фермеры. Их поздравил глава области Олег Королёв.
Основные гуляния прошли в Нижнем парке.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 11
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|16:50
|16:28
|15:59
|15:48
|15:28
|14:47
|14:44
|14:33
|14:29
|14:18
|14:04
|13:33
|11:40
|11:30
|10:58
|10:39
|10:23
|09:32
16.07.2017
|11:53
|10:46
Комментарии