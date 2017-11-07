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Источник: ТРК "Липецкое время"

Фестиваль исторической реконструкции "СтрЕлец" в очередной раз собрал любителей истории со всей страны. Ярмарка мастеров, мастер-классы по кузнечному делу и чеканке монет. Но самое зрелищное - масштабное сражение русских стрельцов с войском гетмана Сагайдачного.На "СтрЕльце" воссоздают события начала 17 века. Тогда войско гетмана Сагайдачного шло на Москву, на подмогу полякам. Но на пути у него встал Елец. На защиту родной земли 400 лет назад встали не только солдаты, но и бояре. Русскими стрельцами руководил молодой князь. Роль воеводы исполнил москвич Игорь Пахомов. Реконструкцией он занимается уже 25 лет. Серебряные пуговицы и корона из жемчуга на шапке выдают высокий чин. Но настоящая гордость - кафтан из английской ткани.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".