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Фестиваль "СтрЕлец" представил ярмарки и мастер-классы

16:58 7 Ноября 2017 Общество
Фестиваль "СтрЕлец" представил ярмарки и мастер-классы
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Фестиваль исторической реконструкции "СтрЕлец" в очередной раз собрал любителей истории со всей страны. Ярмарка мастеров, мастер-классы по кузнечному делу и чеканке монет. Но самое зрелищное - масштабное сражение русских стрельцов с войском гетмана Сагайдачного.

На "СтрЕльце" воссоздают события начала 17 века. Тогда войско гетмана Сагайдачного шло на Москву, на подмогу полякам. Но на пути у него встал Елец. На защиту родной земли 400 лет назад встали не только солдаты, но и бояре. Русскими стрельцами руководил молодой князь. Роль воеводы исполнил москвич Игорь Пахомов. Реконструкцией он занимается уже 25 лет. Серебряные пуговицы и корона из жемчуга на шапке выдают высокий чин. Но настоящая гордость - кафтан из английской ткани.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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