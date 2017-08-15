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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

1 сентября в 16:00 в парке Победы Липецка состоится фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Гостей ждет обширная развлекательная и познавательная программа. Все желающие смогут увидеть выставку новейших технологий в сфере энергосбережения, научно-популярные шоу, демонстрирующие свойства разных видов энергоресурсов, природу энергии и света; поучаствовать в увлекательных квестах, в акции «Энергосбережение и экология начинается с меня». Для детей будут организованы анимационные программы. Активные участники фестиваля получат памятные призы и подарки. Также гости увидят яркое светодиодное шоу и праздничный салют.«Особое внимание необходимо уделять созданию «моды на энергоэффективность». Переход на новые энергосберегающие технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан. Эти вопросы входят в перечень задач, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным как приоритетные», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.Напомним, что фестиваль является Всероссийским. Он проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Росконгресса и других общественных организаций в целях популяризации среди населения культуры бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам.