Фестиваль "#ВместеЯрче" пройдет в первый день осени
10:52 15 Августа 2017 Общество
«Особое внимание необходимо уделять созданию «моды на энергоэффективность». Переход на новые энергосберегающие технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан. Эти вопросы входят в перечень задач, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным как приоритетные», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
Напомним, что фестиваль является Всероссийским. Он проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Росконгресса и других общественных организаций в целях популяризации среди населения культуры бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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