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Фестиваль "#ВместеЯрче" пройдет в первый день осени

10:52 15 Августа 2017 Общество
1 сентября в 16:00 в парке Победы Липецка состоится фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Гостей ждет обширная развлекательная и познавательная программа. Все желающие смогут увидеть  выставку новейших технологий в сфере энергосбережения, научно-популярные шоу, демонстрирующие свойства разных видов энергоресурсов, природу энергии и света; поучаствовать в увлекательных  квестах, в акции «Энергосбережение и экология начинается с меня». Для детей будут организованы анимационные программы. Активные участники фестиваля получат памятные призы и подарки. Также гости увидят  яркое светодиодное шоу и  праздничный салют.

«Особое внимание необходимо уделять созданию «моды на энергоэффективность». Переход на новые энергосберегающие технологии позволяет не только сократить потребление энергоресурсов, но и повысить качество жизни граждан. Эти вопросы входят в перечень задач, определенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным как приоритетные», - подчеркивает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

Напомним, что фестиваль является Всероссийским. Он  проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, Росконгресса  и других общественных организаций в целях популяризации среди населения культуры бережного отношения к потребляемым энергетическим ресурсам.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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