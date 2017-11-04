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Источник: ТРК "Липецкое время"

Глава администрации Липецкой области посетил ярмарку национальных подворий, которая в эти минуты работает на площади Петра Великого. Олег Королев оценил экспозиции всех муниципальных образований, которые празднуют День народного единства в областном центре и представляют многонациональную культуру Липецкой области.Через несколько минут на площади начнутся торжества, посвященные государственному празднику. Руководители региона поздравят участников областного фестиваля-форум "Народное единство". Липчан ждет праздничный концерт и знакомство с национальной культурой и традициями жителей области.В своем твиттере глава региона уже поздравил липчан с Днем народного единства: "С праздником! Понимания всем его глубочайшего смысла и значения для каждого…МИРА, СОГЛАСИЯ, ЕДИНЕНИЯ в СОЗИДАНИИ на благо ВЕЛИКОЙ РОССИИ!"