Глава региона Олег Королев пришел на выставку национальных подворий
10:34 4 Ноября 2017 Общество
Через несколько минут на площади начнутся торжества, посвященные государственному празднику. Руководители региона поздравят участников областного фестиваля-форум "Народное единство". Липчан ждет праздничный концерт и знакомство с национальной культурой и традициями жителей области.
В своем твиттере глава региона уже поздравил липчан с Днем народного единства: "С праздником! Понимания всем его глубочайшего смысла и значения для каждого…МИРА, СОГЛАСИЯ, ЕДИНЕНИЯ в СОЗИДАНИИ на благо ВЕЛИКОЙ РОССИИ!"
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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