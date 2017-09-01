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Источник: ТРК "Липецкое время"

Дворец культуры в районе Тракторостроителей в Липецке капитально ремонтируют. Внутри здания уже готовы спортзал и танцевальная студия. Сейчас подрядчики занимаются фасадом. Отделку завершат 10 октября.Липецкий городской ДК построили в 1961 году. За более чем полвека здание ни разу капитально не ремонтировали. И все последние годы воспитанники местных секций и кружков занимались под протекающей крышей. Большой ремонт начался в прошлом году. Рабочие заменили кровлю и 200 окон. Внутри обновили спортивный и хореографический залы. Сейчас здесь занимаются почти тысяча человек в 40 различных секциях.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".