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Городскому ДК Липецка в рамках капремонта обновили кровлю и заменили окна

12:34 1 Сентября 2017 Общество
Городскому ДК Липецка в рамках капремонта обновили кровлю и заменили окна
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Дворец культуры в районе Тракторостроителей в Липецке капитально ремонтируют. Внутри здания уже готовы спортзал и танцевальная студия. Сейчас подрядчики занимаются фасадом. Отделку завершат 10 октября.

Липецкий городской ДК построили в 1961 году. За более чем полвека здание ни разу капитально не ремонтировали. И все последние годы воспитанники местных секций и кружков занимались под протекающей крышей. Большой ремонт начался в прошлом году. Рабочие заменили кровлю и 200 окон. Внутри обновили спортивный и хореографический залы. Сейчас здесь занимаются почти тысяча человек в 40 различных секциях.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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