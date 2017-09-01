Городскому ДК Липецка в рамках капремонта обновили кровлю и заменили окна
12:34 1 Сентября 2017 Общество
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Липецкий городской ДК построили в 1961 году. За более чем полвека здание ни разу капитально не ремонтировали. И все последние годы воспитанники местных секций и кружков занимались под протекающей крышей. Большой ремонт начался в прошлом году. Рабочие заменили кровлю и 200 окон. Внутри обновили спортивный и хореографический залы. Сейчас здесь занимаются почти тысяча человек в 40 различных секциях.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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