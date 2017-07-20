Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв
16:00 20 Июля 2017 Общество
Передача "Открытая студия" с Олегом Королёвым выйдет в эфир сегодня, 20 июля, в 19:30, сразу после программы "Новости". Повтор эфира смотрите сегодня в 22:30 и в воскресенье, 23 июля, в 18:45.
Количество показов: 60
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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