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Гостем "Открытой студии" станет глава региона Олег Королёв

16:00 20 Июля 2017 Общество
В эфире телеканала "Липецкое время" выйдет программа "Открытая студия", гостем которой станет глава администрации Липецкой области Олег Королёв. Речь пойдет о полугодовых итогах в сфере строительства и темпах ввода жилья, о работе фонда дольщиков. Также будет затронута тема перехода Липецка на новый вид транспорта. И конечно, поговорят о молодежном форуме "Область будущего", который проходит в эти дни в нашем регионе.

Передача "Открытая студия" с Олегом Королёвым выйдет в эфир сегодня, 20 июля, в 19:30, сразу после программы "Новости". Повтор эфира смотрите сегодня в 22:30 и в воскресенье, 23 июля, в 18:45.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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