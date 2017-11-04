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Источник: ТРК "Липецкое время"

Красота народных промыслов и аппетитный запах русской рухни, который уже витает на площади Петра Великого в областном центре - в честь Дня народного единства. Гостям показывают старинные промыслы, например, ковроплетение. Учат готовить исконно русские блюда - кашу на сале, уху. Попробовать традиционные на столах наших предков блюда может каждый желающий.Участники "Хоровода культур" - в расшитых национальных нарядах. Полюбоваться на красоту представителей народов России липчане пришли задолго до начала торжественных мероприятий. Для них на площади с 8 утра работает розничная ярмарка, где можно приобрести товары фермеров и сельхопредприятий по ценам производителей. Ярмарка будет работать до 14.00. Для всех гостей и участников Дня народного единства в 10.30 на площади начнется праздничный концерт.