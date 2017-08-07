Известные липецкие спортсмены выступят на "Энергии лета"
12:28 7 Августа 2017 Общество
Олег Токарев, председатель департамента по физической культуре и спорту г. Липецка: "Это привлечение населения к систематическим занятием физкультурой и спортом. На сегодняшний день физкультурой и спортом занимаются около 33 процентов в возрасте от 3 до 79 лет, что составляет 158 тысяч человек".
Обсудили и доступность физкультуры в областном центре. Так, в прошлом году в микрорайонах Липецка появились 10 новых спортивных площадок с уличными тренажерами. Интересовала журналистов и судьба стадиона "Металлург", который выбрали одной из тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас стадион реконструируют, к концу года он полностью преобразится.
Олег Токарев, председатель департамента по физической культуре и спорту г. Липецка: "Капитальный ремонт трибун, подтрибунных помещений, ремонт административного корпуса, завершаются работы по укладке футбольного поля, которое оснащено современной дренажной системой, системой подогрева и автополива".
Количество показов: 109
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Ссылки по теме
- 07 Августа 2017 16:47В велопробеге в Задонском районе участвовали от мала до велика Спорт
- 07 Августа 2017 11:50В Задонском районе состоялся областной велопробег Спорт
- 07 Августа 2017 10:25Липчане завоевали победу на турнире "Юный спецназовец" Спорт
- 04 Августа 2017 18:04Участников масштабного велофестиваля ждут необычные соревнования Спорт
- 03 Августа 2017 16:21Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на здоровье детей Общество
Лента новостей
|17:13
|16:47
|16:32
|16:02
|15:41
|15:20
|15:05
|14:47
|14:40
|14:27
|14:18
|12:53
|12:51
|12:28
|12:22
|12:15
|12:06
|11:50
|11:46
|11:43
Комментарии