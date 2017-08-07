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Источник: ТРК "Липецкое время"

"Энергия лета - 2017" станет ключевым событием Дня физкультурника в Липецке. Гостей и участников ждут на стадионе "Сокол" 12 августа. Об этом стало известно сегодня на брифинге в администрации Липецка. Организаторы запланировали соревнования по мини-футболу, легкой атлетике и велоспорту, а также показательные выступления известных липецких спортсменов. Победителям вручат спортивные призы и подарки. Здесь же на стадионе проведут и спортивные мастер-классы.Олег Токарев, председатель департамента по физической культуре и спорту г. Липецка: "Это привлечение населения к систематическим занятием физкультурой и спортом. На сегодняшний день физкультурой и спортом занимаются около 33 процентов в возрасте от 3 до 79 лет, что составляет 158 тысяч человек".Обсудили и доступность физкультуры в областном центре. Так, в прошлом году в микрорайонах Липецка появились 10 новых спортивных площадок с уличными тренажерами. Интересовала журналистов и судьба стадиона "Металлург", который выбрали одной из тренировочных площадок к чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас стадион реконструируют, к концу года он полностью преобразится.Олег Токарев, председатель департамента по физической культуре и спорту г. Липецка: "Капитальный ремонт трибун, подтрибунных помещений, ремонт административного корпуса, завершаются работы по укладке футбольного поля, которое оснащено современной дренажной системой, системой подогрева и автополива".