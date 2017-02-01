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Калининградские летчики осваивают Су-30СМ в Липецке

12:30 1 Февраля 2017 Общество
Летчики и авиаинженеры морской авиации Балтийского флота проходят обучение в Липецком авиацентре, где осваивают новейшие истребители Су-30СМ.
Это вторая группа калининградцев, приехавшая в наш регион на учебу. Первые несколько экипажей уже отучились. В Липецке офицеры познакомились с тактико-техническими характеристиками истребителя, его технологической базой и особенностями пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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