Количество показов: 140

Источник: ТРК "Липецкое время"

Летчики и авиаинженеры морской авиации Балтийского флота проходят обучение в Липецком авиацентре, где осваивают новейшие истребители Су-30СМ.Это вторая группа калининградцев, приехавшая в наш регион на учебу. Первые несколько экипажей уже отучились. В Липецке офицеры познакомились с тактико-техническими характеристиками истребителя, его технологической базой и особенностями пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах.