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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Данкове во всю идёт подготовка ко Дню города. Одним из главных подарков станет реконструкция площади у Дома культуры. Большая часть строительных работ уже выполнена. Сейчас рабочие заканчивают укладывать тротуарную плитку, затем перейдут к установке фонарей и скамеек. Ещё одним подарком для данковчан и гостей города станет новый сквер на улице Карла Маркса.Алексей Лёвин, глава г. Данкова: "Тротуарные дорожки в плиточке выложим, поставим фонтанчик, установим бюст городскому главе Василию Ивановичу Ермакову, который внёс вклад в развитие города в 19 веке. Мы также на это мероприятие приглашаем его правнука и внучку".К слову, Данков в этом году взял курс на благоустройство. Среди предприятий объявили конкурс клумб ко Дню города. Но и без того цветников и газонов в Данкове стало в два раза больше. Это отмечают и местные жители, и гости города.Роман Романов: "Хочу сделать свой город чище, чтобы было красиво".Вероника Дудкина: "Сама сейчас учусь в другом городе. Город преобразился, стал намного красивее".