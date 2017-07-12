Ко Дню города в Данкове появится новый сквер
12:44 12 Июля 2017 Общество
Алексей Лёвин, глава г. Данкова: "Тротуарные дорожки в плиточке выложим, поставим фонтанчик, установим бюст городскому главе Василию Ивановичу Ермакову, который внёс вклад в развитие города в 19 веке. Мы также на это мероприятие приглашаем его правнука и внучку".
К слову, Данков в этом году взял курс на благоустройство. Среди предприятий объявили конкурс клумб ко Дню города. Но и без того цветников и газонов в Данкове стало в два раза больше. Это отмечают и местные жители, и гости города.
Роман Романов: "Хочу сделать свой город чище, чтобы было красиво".
Вероника Дудкина: "Сама сейчас учусь в другом городе. Город преобразился, стал намного красивее".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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