Конкурс "Моя семейная реликвия" проходит в Липецкой области
09:35 26 Января 2017 Общество
К участию в конкурсе приглашаются школьники и молодёжь в возрасте от 7 до 30 лет. Участники конкурса могут описывать в работах семейные реликвии близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и традиции. «Нужно бережно хранить историю, культуру и традиции своей малой Родины, воспитывая в духе патриотизма и молодое поколение», - считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.
На конкурс представляются проекты по двум номинациям: сочинение, рассказ, эссе; мультимедиа (мультимедийная презентация или видеофильм).
Заявки и конкурсные работы необходимо отправить по e-mail: relikvija2014@yandex.ru или sergei.stalnow@yandex.ru до 4 апреля 2017 года (включительно).
Количество показов: 191
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Лента новостей
|17:52
|17:51
|17:46
|17:30
|17:25
|17:19
|17:06
|17:01
|16:59
|15:41
|15:15
|15:05
|15:03
|14:46
|14:44
|12:47
|12:12
|12:08
|11:53
|11:46
Комментарии