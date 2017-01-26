link
Сегодня
Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в регионе продлили
Расходы на ОДН сверх нормы теперь оплачивают управляющие компании
В Липецке определяют лучшего классного руководителя
Слесарь в Липецке оказался погребенным под тонной зерна
"Будильник" проведет день без Интернета
В Липецкой области отбирать инновационные проекты будут по-новому
Мемориальную доску Герою Советского Союза установили в Ельце
Жители многоэтажки в центре Липецка в 20-градусный мороз оказались без отопления
В 2017 году ремонт дорог в Липецке начнется раньше обычного
В Липецке будут перебои со светом
УФСБ России по Липецкой области проводит творческий конкурс
В Липецке начинается приём заявлений от первоклашек
Историю родного края юные липчане постигают с помощью спектаклей и мастер-классов
Липецкие следователи возбудили 16 уголовных дел против работодателей-должников
В Липецкой области установлен рекорд по выработке сахара

Конкурс "Моя семейная реликвия" проходит в Липецкой области

09:35 26 Января 2017 Общество
Стартовал приём заявок на пятый конкурс творческих работ школьников, студентов и молодёжи «Моя семейная реликвия», который проходит в рамках Межрегионального форума «Крепка семья - сильна Россия». Он приурочен к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

К участию в конкурсе приглашаются школьники и молодёжь в возрасте от 7 до 30 лет. Участники конкурса могут описывать в работах семейные реликвии близких и дальних родственников, известных исторических личностей, знакомых и других граждан, в чьих семьях передаются из поколения в поколение семейные и родовые реликвии, духовные ценности и традиции. «Нужно бережно хранить историю, культуру и традиции своей малой Родины, воспитывая в духе патриотизма и молодое поколение», - считает  глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

На конкурс представляются проекты по двум номинациям: сочинение, рассказ, эссе; мультимедиа (мультимедийная презентация или видеофильм).

Заявки и конкурсные работы необходимо отправить по e-mail: relikvija2014@yandex.ru или sergei.stalnow@yandex.ru до 4 апреля 2017 года (включительно).
Количество показов: 191
Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:52
Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в регионе продлили
17:51
В Липецке определяют лучшего классного руководителя
17:46
Расходы на ОДН сверх нормы теперь оплачивают управляющие компании
17:30
Слесарь в Липецке оказался погребенным под тонной зерна
17:25
"Будильник" проведет день без Интернета
17:19
В Липецкой области отбирать инновационные проекты будут по-новому
17:06
Жители многоэтажки в центре Липецка в 20-градусный мороз оказались без отопления
17:01
Мемориальную доску Герою Советского Союза установили в Ельце
16:59
В 2017 году ремонт дорог в Липецке начнется раньше обычного
15:41
В Липецке будут перебои со светом
15:15
УФСБ России по Липецкой области проводит творческий конкурс
15:05
Историю родного края юные липчане постигают с помощью спектаклей и мастер-классов
15:03
В Липецке начинается приём заявлений от первоклашек
14:46
В Липецкой области установлен рекорд по выработке сахара
14:44
Липецкие следователи возбудили 16 уголовных дел против работодателей-должников
12:47
В Липецкой области пройдет небольшой снег
12:12
Жители Липецкой области в 2016 году чаще всего жаловались на техсостояние домов
12:08
На реставрацию церкви в Данковском районе потратят 8 млн рублей
11:53
У молодых липчан есть возможность попасть на телевидение
11:46
Капремонт сделают энергоэффективным
Вся лента новостей