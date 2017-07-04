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Лебедянский район претендует на звание не только яблоневого, но и ягодного края

16:32 4 Июля 2017 Общество
Лебедянский район претендует на звание не только яблоневого, но и ягодного края
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В Лебедянском районе во всю идёт уборка клубники. В этом году погода подкачала. Чуть время упустил - и ягода загнивает. Чтобы этого избежать, на плантациях работает усиленный десант сборщиков.

Погода в этом году садоводов области не балует. Майские заморозки помешали нормальному цветению и плодовых деревьев, и ягод. Однако в лебедянской "Агрофирме имени 15 лет Октября" надеются на хороший урожай. В этом году планируют собрать более 400 тонн клубники.

Сейчас в троекуровском хозяйстве горячая пора - сбор урожая. Вопреки погоде аграрии рассчитывают на хороший урожай. Убрать надо 33 га. Времени мало, так как из-за дождей ягода подгнивает. Собирают клубнику бригады из Тамбова, Волгограда и Брянска, подрабатывают местные пенсионеры, студенты, школьники. Урожай уже перевалил за сто тонн, еще около 300 планируют собрать.

Продолжают развивать и давно ставшие брендом района яблоневые сады.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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