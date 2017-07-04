Лебедянский район претендует на звание не только яблоневого, но и ягодного края
16:32 4 Июля 2017 Общество
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Погода в этом году садоводов области не балует. Майские заморозки помешали нормальному цветению и плодовых деревьев, и ягод. Однако в лебедянской "Агрофирме имени 15 лет Октября" надеются на хороший урожай. В этом году планируют собрать более 400 тонн клубники.
Сейчас в троекуровском хозяйстве горячая пора - сбор урожая. Вопреки погоде аграрии рассчитывают на хороший урожай. Убрать надо 33 га. Времени мало, так как из-за дождей ягода подгнивает. Собирают клубнику бригады из Тамбова, Волгограда и Брянска, подрабатывают местные пенсионеры, студенты, школьники. Урожай уже перевалил за сто тонн, еще около 300 планируют собрать.
Продолжают развивать и давно ставшие брендом района яблоневые сады.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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