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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Лебедянском районе во всю идёт уборка клубники. В этом году погода подкачала. Чуть время упустил - и ягода загнивает. Чтобы этого избежать, на плантациях работает усиленный десант сборщиков.Погода в этом году садоводов области не балует. Майские заморозки помешали нормальному цветению и плодовых деревьев, и ягод. Однако в лебедянской "Агрофирме имени 15 лет Октября" надеются на хороший урожай. В этом году планируют собрать более 400 тонн клубники.Сейчас в троекуровском хозяйстве горячая пора - сбор урожая. Вопреки погоде аграрии рассчитывают на хороший урожай. Убрать надо 33 га. Времени мало, так как из-за дождей ягода подгнивает. Собирают клубнику бригады из Тамбова, Волгограда и Брянска, подрабатывают местные пенсионеры, студенты, школьники. Урожай уже перевалил за сто тонн, еще около 300 планируют собрать.Продолжают развивать и давно ставшие брендом района яблоневые сады.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".