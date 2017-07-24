"Лесную сказку" посетили врачи и спортсмены
18:35 24 Июля 2017 Общество
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Для многодетной матери Алёны Колегановой бесплатная консультация от лучших специалистов области - подарок судьбы. У неё 4 детей. И у всех проблемы со здоровьем. По больницам женщина ездит постоянно. У 7-летнего Вани, к примеру, проблемы с сердцем. Заодно проверили и 3-летнюю Виолетту. Девочка жалуется на боли в животе. Консультация опытного гастроэнтеролога пришлась кстати.
Такой десант врачей в "Лесной сказке" принимают не впервые. Каждую смену для детей, которые проходят здесь лечение, устраивают настоящий праздник здоровья. На этот раз вместе с врачами приехали и спортсмены.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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