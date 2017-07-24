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Источник: ТРК "Липецкое время"

В реабилитационном центре "Лесная сказка" сегодня провели фестиваль здоровья. Этот специальный проект от управления соцзащиты здесь реализуют каждую смену. Выездной прием для детей организуют лучшие врачи региона, а именитые спортсмены дают советы по здоровому образу жизни.Для многодетной матери Алёны Колегановой бесплатная консультация от лучших специалистов области - подарок судьбы. У неё 4 детей. И у всех проблемы со здоровьем. По больницам женщина ездит постоянно. У 7-летнего Вани, к примеру, проблемы с сердцем. Заодно проверили и 3-летнюю Виолетту. Девочка жалуется на боли в животе. Консультация опытного гастроэнтеролога пришлась кстати.Такой десант врачей в "Лесной сказке" принимают не впервые. Каждую смену для детей, которые проходят здесь лечение, устраивают настоящий праздник здоровья. На этот раз вместе с врачами приехали и спортсмены.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".