Лифтовое оборудование меняют в многоэтажке по улице Циолковского
18:05 16 Августа 2017 Общество
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Жители дома №27 по улице Циолковского о новом лифте мечтали давно. В этой многоэтажке его не меняли с момента постройки. Подъемник прослужил 40 лет. Это в два раза больше, чем положено по гарантии. Отсюда и проблемы: лифт застревал, скрипел, постоянно ломался. Галина Любченко вспоминает, что спускаться и подниматься приходилось пешком, а в доме двенадцать этажей.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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