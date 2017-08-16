Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 42

Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, в рамках которого меняют и старые лифты. Сейчас подрядчики работают в домах по улице Циолковского. Оборудование было сильно изношено. Здесь подъёмники не меняли 40 лет. Теперь жильцы будут ездить в лифтах нового поколения.Жители дома №27 по улице Циолковского о новом лифте мечтали давно. В этой многоэтажке его не меняли с момента постройки. Подъемник прослужил 40 лет. Это в два раза больше, чем положено по гарантии. Отсюда и проблемы: лифт застревал, скрипел, постоянно ломался. Галина Любченко вспоминает, что спускаться и подниматься приходилось пешком, а в доме двенадцать этажей.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".