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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липчан беспокоит количество несанкционированных свалок, состояние дорог и благоустройство дворовых территорий. За решением этих вопросов следит в том числе региональное отделение Общероссийского народного фронта.Весь год активисты проводили выезды в города и районы области. Была составлена карта проблемных участков дорог региона. В рейтинге ОНФ Липецкая область лидирует по количеству отремонтированных магистралей - около 130. На карту "Генеральная уборка" за год нанесли более 160 отметок по обращениям граждан о несанкционированных свалках.Совместная работа общественников и природоохранных служб принесла результаты - более 70 свалок ликвидированы. Работы ведутся ещё на 85 объектах. В Липецкой области в рамках проекта обустраивают более 200 дворов многоквартирных домов и 10 мест общественного пользования. На итоговую конференцию ОНФ пригласили представителей исполнительной и законодательной власти региона. В прошлом году активисты подготовили список общественных предложений. Большинство из них получили отклик.Михаил Бала, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Липецкой области: "Появились подвижки в развитии транспортной инфраструктуры и коммуникаций на участках индивидуального жилого строительства для многодетных семей, началась отсыпка дорог в ряде населенных пунктов. Появляются результаты по переселению из аварийного и ветхого жилья - те объекты, которые взял под контроль народный фронт".Владимир Загитов, заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов: "Члены народного фронта, общественники, сопредседатели - они все активные люди. Они ведут мониторинг по самым важным направлениям, от которых зависит нормальная жизнь человека".