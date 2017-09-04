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В областной администрации началось совещание по вопросам реализации Всероссийского проекта "Научись спасать жизнь!" Участие в нем принимает директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.Проект был запущен в 2015 году. Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку. Чрезвычайная ситуация может случиться с любым. И в первые минуты чаще оказываются рядом обычные люди. В ожидании спасателей и медиков теряется драгоценное время, в которое можно спасти здоровье и жизнь пострадавшего.Всероссийский проект уже реализуется в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Хакасии, Татарстане.