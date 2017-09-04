Липчан научат оказывать первую помощь
09:16 4 Сентября 2017 Общество
Проект был запущен в 2015 году. Основная его идея заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку. Чрезвычайная ситуация может случиться с любым. И в первые минуты чаще оказываются рядом обычные люди. В ожидании спасателей и медиков теряется драгоценное время, в которое можно спасти здоровье и жизнь пострадавшего.
Всероссийский проект уже реализуется в Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Хакасии, Татарстане.
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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