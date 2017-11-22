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Источник: пресс-служба администрации Липецка

В Липецке созданы выездные рабочие группы, которые следят за состоянием дворов и работой управляющих компаний по расчистке территорий от снега.Как сообщили в департаменте ЖКХ, наиболее проблемными для уборки снега оказались несколько густонаселенных микрорайонов юго-запада города, а также 15-й и 12-й жилые районы. Большинство управляющих компаний готовы были работать прошедшей ночью. Однако не смогли полноценно очистить проезды из-за большого количества припаркованных автомобилей.Департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах.