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Липчан просят убрать автомобили из дворов

11:44 22 Ноября 2017 Общество
В Липецке созданы выездные рабочие группы, которые следят за состоянием дворов и работой управляющих компаний по расчистке территорий от снега.

Как сообщили в департаменте ЖКХ, наиболее проблемными для уборки снега оказались несколько густонаселенных микрорайонов юго-запада города, а также 15-й и 12-й жилые районы. Большинство управляющих компаний готовы были работать прошедшей ночью. Однако не смогли полноценно очистить проезды из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Департамент ЖКХ обращается к липчанам с просьбой убрать машины с придомовой территории и в течение двух дней ограничить парковку автомобилей во дворах.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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