Липчанам грозит штраф за отказ от техобслуживания газового оборудования
16:56 13 Февраля 2017 Общество
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В 2016 году от взрывов бытового газа в Рязани, Старом Осколе, Уфе и Тульской области пострадали десятки человек. Газовики забили тревогу. По всей стране начали усиленную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Наш регион не стал исключением. За три месяца только в Липецке осмотрели более тысячи квартир. И более 80 отключили от общей сети.
Комиссия продолжает ходить по квартирам, но двери не всегда открывают.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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