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Источник: ТРК "Липецкое время"

За отказ от техобслуживания газового оборудования теперь грозит штраф. В декабре прошлого года в силу вступило новое законодательство. По нему собственники квартир, не открывающие двери газовикам, заплатят штраф от 1 до 2 тысяч рублей. Об этом на брифинге сообщил начальник городского департамента ЖКХ Евгений Лисаконов.В 2016 году от взрывов бытового газа в Рязани, Старом Осколе, Уфе и Тульской области пострадали десятки человек. Газовики забили тревогу. По всей стране начали усиленную проверку газового оборудования в многоквартирных домах. Наш регион не стал исключением. За три месяца только в Липецке осмотрели более тысячи квартир. И более 80 отключили от общей сети.Комиссия продолжает ходить по квартирам, но двери не всегда открывают.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".