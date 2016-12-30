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Источник: ТРК "Липецкое время"

Ели, как на Красной площади, могут позволить себе и жители нашего региона. В Становлянском районе на Лесостепной опытной станции выращивают не только обычные сосны и ёлки, но и благородные голубые ели и пихты. Кстати, у Кремля растут деревья из нашего питомника.Этой плантации 1,5 десятка лет. Деревья похожи на елки. Но иголки мягче, запах тоньше и нежнее. В тепле они стоят, не осыпаясь, по 2 месяца. Пихты Дугласа сажали не для новогодней вырубки, а для парков и усадеб. Что не подошло для благоустройства, пускают в продажу под Новый год.С мужскими обязанностями лесорубов в Лесостепной запросто справляются женщины. Пара ударов топором - дело сделано. Говорят, что работа несложная, такую еще поискать.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".