Липчане могут поставить дома ели, как у Кремля
12:45 30 Декабря 2016 Общество
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Этой плантации 1,5 десятка лет. Деревья похожи на елки. Но иголки мягче, запах тоньше и нежнее. В тепле они стоят, не осыпаясь, по 2 месяца. Пихты Дугласа сажали не для новогодней вырубки, а для парков и усадеб. Что не подошло для благоустройства, пускают в продажу под Новый год.
С мужскими обязанностями лесорубов в Лесостепной запросто справляются женщины. Пара ударов топором - дело сделано. Говорят, что работа несложная, такую еще поискать.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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