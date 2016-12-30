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Липчане могут поставить дома ели, как у Кремля

12:45 30 Декабря 2016 Общество
Липчане могут поставить дома ели, как у Кремля
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Ели, как на Красной площади, могут позволить себе и жители нашего региона. В Становлянском районе на Лесостепной опытной станции выращивают не только обычные сосны и ёлки, но и благородные голубые ели и пихты. Кстати, у Кремля растут деревья из нашего питомника.

Этой плантации 1,5 десятка лет. Деревья похожи на елки. Но иголки мягче, запах тоньше и нежнее. В тепле они стоят, не осыпаясь, по 2 месяца. Пихты Дугласа сажали не для новогодней вырубки, а для парков и усадеб. Что не подошло для благоустройства, пускают в продажу под Новый год.

С мужскими обязанностями лесорубов в Лесостепной запросто справляются женщины. Пара ударов топором - дело сделано. Говорят, что работа несложная, такую еще поискать.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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