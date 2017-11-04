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Источник: ТРК "Липецкое время", фото LipetskMedia

Сегодня жители всех районов Липецкой области отмечают День народного единства. В областном центре на площади Петра Великого в 10.00 начнется фестиваль-форум, посвященный празднику. В муниципальных образованиях региона состоится смотр-конкурс Дней национальных культур «Народное единство». Гостей и участников фестиваля ждет «Хоровод дружбы», который откроет праздник вместе с представителями многонационального общества – единого народа Российской Федерации.С торжественным приветствием выступят глава администрации Липецкой области Олег Королев, председатель Совета депутатов Липецкой области Павел Путилин и митрополит Липецкий и Задонский Никон. Будут подведены итоги фестиваля национальных культур в муниципальных образованиях региона. Перед липчанами выступят творческие коллективы, состоятся прямые включения с районных национальных подворий. «Хоровод дружбы» завершится концертом артиста российской эстрады Родиона Газманова.Областной фестиваль-форум «Народное единство» проходит в рамках программы РФ «Реализация государственной национальной политики» и региональной программы области «Реализация внутренней политики Липецкой области». Подробнее о праздновании Дня народного единства в Липецкой области – в наших следующих новостях.