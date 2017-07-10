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Липчане получат подарки за фотографии из Нижнего парка

15:54 10 Июля 2017 Общество
От липчан ждут ярких снимков из семейных архивов. Главное, чтобы они были сделаны в Нижнем парке. За лучшие работы вручат подарки и призы. Об этом журналистам на брифинге рассказала директор музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина. В фотоконкурсе "Однажды в Нижнем парке" 4 номинации. Выберут лучшие работы гости фестиваля "Липецкое городище". Выставку фотографий разместят в парке в День города.

Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "Призываю липчан в последние дни перед фестивалем поучаствовать в этом конкурсе. Мы хотим, чтобы липчане вытащили из своих альбомов семейных фотографии Нижнего парка. Каждая фотография хранит эмоции, хранит воспоминания. Мы хотим, чтобы липчане этими эмоциями поделились".

В этом году фестиваль «Липецкое городище» отмечает пятилетие. По традиции, на нём встретятся три эпохи. Появятся новые площадки, усовершенствуются старые. Уже полюбившийся жителям Александровский бал перенесёт гостей в 1820 год. Танцы и наряды того времени будут воссозданы с исторической точностью реконструкторами из Москвы и Воронежа. Впервые на "Липецком городище" будет работать цирюльня. Парикмахеры сделают исторические причёски. А на площадке «Школа изящных искусств» все желающие смогут написать картину акварелью. Ещё одна новинка «Липецкого городища» - крокет. Эта игра была очень модной на курортах в конце 19 - начале 20 века.

Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "14 числа с 15 до 16 мы организуем такое показательное выступление. Будут 4 команды. А вот 15 и 16 будут обучать всех желающих этой удивительной игре".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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