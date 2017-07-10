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Источник: ТРК "Липецкое время"

От липчан ждут ярких снимков из семейных архивов. Главное, чтобы они были сделаны в Нижнем парке. За лучшие работы вручат подарки и призы. Об этом журналистам на брифинге рассказала директор музея народного и декоративно-прикладного искусства Ирина Сулина. В фотоконкурсе "Однажды в Нижнем парке" 4 номинации. Выберут лучшие работы гости фестиваля "Липецкое городище". Выставку фотографий разместят в парке в День города.Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "Призываю липчан в последние дни перед фестивалем поучаствовать в этом конкурсе. Мы хотим, чтобы липчане вытащили из своих альбомов семейных фотографии Нижнего парка. Каждая фотография хранит эмоции, хранит воспоминания. Мы хотим, чтобы липчане этими эмоциями поделились".В этом году фестиваль «Липецкое городище» отмечает пятилетие. По традиции, на нём встретятся три эпохи. Появятся новые площадки, усовершенствуются старые. Уже полюбившийся жителям Александровский бал перенесёт гостей в 1820 год. Танцы и наряды того времени будут воссозданы с исторической точностью реконструкторами из Москвы и Воронежа. Впервые на "Липецком городище" будет работать цирюльня. Парикмахеры сделают исторические причёски. А на площадке «Школа изящных искусств» все желающие смогут написать картину акварелью. Ещё одна новинка «Липецкого городища» - крокет. Эта игра была очень модной на курортах в конце 19 - начале 20 века.Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "14 числа с 15 до 16 мы организуем такое показательное выступление. Будут 4 команды. А вот 15 и 16 будут обучать всех желающих этой удивительной игре".