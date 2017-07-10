Липчане получат подарки за фотографии из Нижнего парка
15:54 10 Июля 2017 Общество
Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "Призываю липчан в последние дни перед фестивалем поучаствовать в этом конкурсе. Мы хотим, чтобы липчане вытащили из своих альбомов семейных фотографии Нижнего парка. Каждая фотография хранит эмоции, хранит воспоминания. Мы хотим, чтобы липчане этими эмоциями поделились".
В этом году фестиваль «Липецкое городище» отмечает пятилетие. По традиции, на нём встретятся три эпохи. Появятся новые площадки, усовершенствуются старые. Уже полюбившийся жителям Александровский бал перенесёт гостей в 1820 год. Танцы и наряды того времени будут воссозданы с исторической точностью реконструкторами из Москвы и Воронежа. Впервые на "Липецком городище" будет работать цирюльня. Парикмахеры сделают исторические причёски. А на площадке «Школа изящных искусств» все желающие смогут написать картину акварелью. Ещё одна новинка «Липецкого городища» - крокет. Эта игра была очень модной на курортах в конце 19 - начале 20 века.
Ирина Сулина, директор Липецкого музея народного и декоративно-прикладного искусства: "14 числа с 15 до 16 мы организуем такое показательное выступление. Будут 4 команды. А вот 15 и 16 будут обучать всех желающих этой удивительной игре".
Количество показов: 123
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|18:03
|17:50
|17:31
|17:18
|16:45
|16:41
|16:29
|15:54
|15:27
|15:09
|14:30
|14:15
|12:49
|12:45
|12:42
|12:35
|12:18
|12:09
|12:02
|11:54
Комментарии