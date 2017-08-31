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Источник: ТРК "Липецкое время"

Спикер облсовета Павел Путилин и мэр Липецка Сергей Иванов провели приём граждан, посвящённый предстоящему Дню знаний. В приёмную обратились около 10 человек. Это и липчане, и жители районов области. Все просьбы касались начала учебного года. Вера Ибрагимова из села Тихвинка Добринского района попросила Павла Путилина о новой автобусной остановке. Сейчас школьный автобус останавливается за 2 км от их дома. Её внучке, которая идёт в 1 класс, до остановки придётся добираться по оживлённой трассе.Вера Ибрагимова: "Мы и на подготовку не ходили, потому что школьный автобус не останавливался. Маленький ребенок. Она научилась сама читать, писать. Все умеет. Будем верить".Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Вопрос меня больше всего волнует, где ведется подвоз детей, дороги. Сейчас ведутся ремонты, но практически школьные маршруты завершены. Проводя прием, мы слышим от людей конкретно те проблемы, которые необходимо решить в эти последние дни перед учебным годом".К главе Липецка обращались с разными просьбами: устроить ребенка в детский сад, помочь в ремонте фасада школы и дороги на улице Дарвина. По ней дети ходят в школу. Все вопросы Сергей Иванов обещал рассмотреть в ближайшее время.Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Сегодня были просьбы, которые имеют социальную направленность. Обязательно сейчас проревизируем свои возможности и обязательно поддержим, поможем. Сегодня конструктивная встреча прошла. Люди просят по существу".