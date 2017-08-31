Липчане просят отремонтировать дорогу на улице Дарвина
12:33 31 Августа 2017 Общество
Вера Ибрагимова: "Мы и на подготовку не ходили, потому что школьный автобус не останавливался. Маленький ребенок. Она научилась сама читать, писать. Все умеет. Будем верить".
Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Вопрос меня больше всего волнует, где ведется подвоз детей, дороги. Сейчас ведутся ремонты, но практически школьные маршруты завершены. Проводя прием, мы слышим от людей конкретно те проблемы, которые необходимо решить в эти последние дни перед учебным годом".
К главе Липецка обращались с разными просьбами: устроить ребенка в детский сад, помочь в ремонте фасада школы и дороги на улице Дарвина. По ней дети ходят в школу. Все вопросы Сергей Иванов обещал рассмотреть в ближайшее время.
Сергей Иванов, глава г. Липецка: "Сегодня были просьбы, которые имеют социальную направленность. Обязательно сейчас проревизируем свои возможности и обязательно поддержим, поможем. Сегодня конструктивная встреча прошла. Люди просят по существу".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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