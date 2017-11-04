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Источник: ТРК "Липецкое время"

Тысячи липчан пришли на площадь Петра Великого. В областном центре отметили День народного единства.Так сразу и не поймёшь: это площадь Петра Великого или филиал ВДНХ. Здесь башкирский сабантуй с грязинским акцентом. Зазывают гостей познакомиться с культурой и угоститься национальными яствами. А рядом демонстрируют народные костюмы то ли измалковские чеченцы, то ли чеченские измалковцы. Они уже и сами не ответят, чего в них больше.В День народного единства бок о бок отмечают праздник хранители разных традиций и обычаев. Глава региона Олег Королёв стал почётным гостем ярмарки подворий. А гостей на Руси привечать всегда умели.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".