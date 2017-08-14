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Липчане запаслись медом на ярмарке

12:36 14 Августа 2017 Общество
Липчане запаслись медом на ярмарке
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В Липецке прошла медовая ярмарка. Полезное лакомство от местных пчеловодов продавали в районе парка Победы. Работали здесь больше десятка торговых точек. Продавали различные сорта мёда, целебные продукты пчеловодства.

На медовую ярмарку покупателей зазывали песнями, плясками, травяным чаем и блинами с мёдом. Но липчане и без этого не проходили мимо. За янтарным товаром с восьми утра шли с банками. Ароматный товар привезли пчеловоды со всей области. На прилавках мёд разных вкусов и оттенков.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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