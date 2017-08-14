Липчане запаслись медом на ярмарке
12:36 14 Августа 2017 Общество
Загрузка плеера
На медовую ярмарку покупателей зазывали песнями, плясками, травяным чаем и блинами с мёдом. Но липчане и без этого не проходили мимо. За янтарным товаром с восьми утра шли с банками. Ароматный товар привезли пчеловоды со всей области. На прилавках мёд разных вкусов и оттенков.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 74
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|12:57
|12:51
|12:36
|12:26
|12:12
|11:43
|11:23
|11:00
|10:38
|10:34
|10:30
|10:12
|09:58
|09:35
|09:14
13.08.2017
|10:54
|09:53
12.08.2017
|11:01
|09:52
Комментарии