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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке прошла медовая ярмарка. Полезное лакомство от местных пчеловодов продавали в районе парка Победы. Работали здесь больше десятка торговых точек. Продавали различные сорта мёда, целебные продукты пчеловодства.На медовую ярмарку покупателей зазывали песнями, плясками, травяным чаем и блинами с мёдом. Но липчане и без этого не проходили мимо. За янтарным товаром с восьми утра шли с банками. Ароматный товар привезли пчеловоды со всей области. На прилавках мёд разных вкусов и оттенков.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".