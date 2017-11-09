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Источник: ТРК "Липецкое время"

Память, достойная книги Рекордов России. Липчанин Тимур Иоселиани стал участником шоу Первого канала о гениальных людях "Я могу!" Своей уникальной памятью он не только удивил жюри, но и публику из 300 человек. Каждого сидящего в зале он запомнил в лицо всего за минуту. Затем из 200 фотографий незнакомых людей выбрал 10, на которых были люди, сидевшие в зале.Уникальная память Тимура Иоселиани не просто дар природы. Это результат долгой и кропотливой работы над собой. Молодой человек придумал целую систему по запоминанию.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".