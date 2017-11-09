Липчанин на проекте "Я могу!" удивил всех своей уникальной памятью
12:48 9 Ноября 2017 Общество
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Уникальная память Тимура Иоселиани не просто дар природы. Это результат долгой и кропотливой работы над собой. Молодой человек придумал целую систему по запоминанию.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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