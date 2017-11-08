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Источник: "Липецк FM"

Радиостанция "Липецк FM" набирает команду слушателей, чтобы отправиться в новое путешествие. 25 ноября победители акции "Маршрут выходного дня" посетят деревню Масловка Данковского района. Там можно будет отведать домашний живой сыр, изготовленный по французской технологии, заглянуть в подвалы и увидеть, как этот сыр делают, прогуляться по территории фермы - и отлично провести выходной.Участником акции может стать любой желающий. Каждое буднее утро в 08:10 дозванивайтесь в эфир радиостанции "Липецк FM" по телефону 27-35-32, отвечайте правильно на вопросы ведущих и собирайтесь в дорогу. Розыгрыш стартует 8 ноября!