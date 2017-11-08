"Липецк FM" приглашает в новое путешествие
08:46 8 Ноября 2017 Общество
Участником акции может стать любой желающий. Каждое буднее утро в 08:10 дозванивайтесь в эфир радиостанции "Липецк FM" по телефону 27-35-32, отвечайте правильно на вопросы ведущих и собирайтесь в дорогу. Розыгрыш стартует 8 ноября!
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Источник: "Липецк FM"
Источник: "Липецк FM"
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