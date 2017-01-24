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Липецкая область получит более 38 млн из федерального бюджета на жилье для молодых семей

10:19 24 Января 2017 Общество
Правительство РФ рассмотрело и одобрило документ о распределении 4,234 миллиарда рублей между 75  субъектами России на финансирование госпрограммы по обеспечению жильем молодых семей.
Подпрограммой предусмотрено предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере не менее 30% расчётной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и не менее 35% – для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более.
Липецкая область получит субсидию в размере чуть более 38 миллионов 870 тысяч рублей.

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Источник:  http://government.ru
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