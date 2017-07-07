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Липецкая область представила проект «Здоровый регион» в Санкт-Петербурге

12:00 7 Июля 2017 Общество
В Санкт-Петербурге открылось расширенное заседание Координационного совета по реализации проекта ВОЗ «Здоровые города» и Президиума российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», на котором Липецкая область представила проект «Здоровый регион».

«Здоровый регион» - проект межведомственного и межсекторального взаимодействия по формированию здорового регионального пространства и здорового регионального сообщества в целях повышения качества жизни населения, пропаганде здорового образа жизни, а также развития человеческого потенциала и устойчивого социального развития Липецкой области.

Комплексный план мероприятий приоритетного проекта «Здоровый регион» принимается к обязательному исполнению всеми муниципальными образованиями, структурами администрации области, отраслевыми исполнительными органами государственной власти Липецкой области и заинтересованными территориальными управлениями федеральных органов исполнительной власти по Липецкой области, некоммерческими организациями, деятельность которых направлена на формирование здорового образа жизни, представителями социально ответственного бизнес-сообщества.

Приобщение жителей региона к физкультуре и спорту - одно из приоритетных направлений деятельности администрации Липецкой области под руководством Олега Королёва. "В городах и районах проводятся сотни массовых спортивных мероприятий, способствующих привлечению жителей с самого раннего возраста к здоровому образу жизни", - отмечает глава региона.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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