link
Сегодня
Власти Липецка обсудили сотрудничество с белорусскими партнерами
Без погромов и драк в Липецке прошел День ВДВ
Липецкие дороги пройдут тройную проверку
В Арбитражный суд всё чаще стали обращаться обманутые дольщики
Липецкие школьники наблюдали за пуском ракеты-носителя «Союз»
Фестиваль, посвященный живительной силе воды, организуют в Липецкой области
В Усмани произошла авария с участием мотоцикла
Служебные собаки в Липецке нашла пропавшего ребенка
В Липецкой области временно запрещено посещение лесов
В соцсетях уже появились первые фотографии десантников Липецка
Липецкие десантники выбрали спорт вместо традиционного купания в фонтанах
Подрядчики срывают сроки сдачи дорог в Липецке
Студенты региона успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
Жара в Липецке продолжится
Часть Липецка в четверг останется без воды

Липецкая область стала лидером рейтинга по выполнению капремонта

11:31 2 Августа 2017 Общество
Центр ОНФ «Народная экспертиза» подготовил рейтинг регионов по исполнению программ капремонта многоэтажек за I полугодие 2017 года. При составлении рейтинга были использованы отчеты субъектов, размещенные на официальном портале «Реформа ЖКХ».

Липецкая область заняла первое место. В тройке лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Омская область. В рейтинге оценивались уровень выполненных работ на 1 июля 2017 года, собираемость взносов на капремонт с населения,  среднее количество работ по капремонту, предусмотренных программой, на один многоэтажный дом.

В самом конце списка оказались Забайкальский край и Республика Ингушетия.
Количество показов: 112
Источник:  http://onf.ru
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:11
Без погромов и драк в Липецке прошел День ВДВ
16:55
Липецкие дороги пройдут тройную проверку
16:35
Власти Липецка обсудили сотрудничество с белорусскими партнерами
16:23
В Арбитражный суд всё чаще стали обращаться обманутые дольщики
16:09
Липецкие школьники наблюдали за пуском ракеты-носителя «Союз»
16:02
Фестиваль, посвященный живительной силе воды, организуют в Липецкой области
15:27
В Усмани произошла авария с участием мотоцикла
15:12
Служебные собаки в Липецке нашла пропавшего ребенка
14:35
В Липецкой области временно запрещено посещение лесов
13:02
В соцсетях уже появились первые фотографии десантников Липецка
12:56
Жара в Липецке продолжится
12:40
Липецкие десантники выбрали спорт вместо традиционного купания в фонтанах
12:30
Подрядчики срывают сроки сдачи дорог в Липецке
12:11
Студенты региона успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
11:50
Часть Липецка в четверг останется без воды
11:31
Липецкая область стала лидером рейтинга по выполнению капремонта
11:15
Открыта «горячая линия» по вопросам подготовки к отопительному сезону
10:47
В Липецке принята резолюция общественных слушаний по защите дольщиков
10:21
Фермер из Хлевенского района собрал рекордный урожай
10:19
В областном перинатальном центре за полгода выдали 340 свидетельств
Вся лента новостей