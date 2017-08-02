Центр ОНФ «Народная экспертиза» подготовил рейтинг регионов по исполнению программ капремонта многоэтажек за I полугодие 2017 года. При составлении рейтинга были использованы отчеты субъектов, размещенные на официальном портале «Реформа ЖКХ».Липецкая область заняла первое место. В тройке лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Омская область. В рейтинге оценивались уровень выполненных работ на 1 июля 2017 года, собираемость взносов на капремонт с населения, среднее количество работ по капремонту, предусмотренных программой, на один многоэтажный дом.В самом конце списка оказались Забайкальский край и Республика Ингушетия.