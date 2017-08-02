Липецкая область стала лидером рейтинга по выполнению капремонта
11:31 2 Августа 2017 Общество
Липецкая область заняла первое место. В тройке лидеров вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Омская область. В рейтинге оценивались уровень выполненных работ на 1 июля 2017 года, собираемость взносов на капремонт с населения, среднее количество работ по капремонту, предусмотренных программой, на один многоэтажный дом.
В самом конце списка оказались Забайкальский край и Республика Ингушетия.
Количество показов: 112
Источник: http://onf.ru
Источник: http://onf.ru
Лента новостей
|17:11
|16:55
|16:35
|16:23
|16:09
|16:02
|15:27
|15:12
|14:35
|13:02
|12:56
|12:40
|12:30
|12:11
|11:50
|11:31
|11:15
|10:47
|10:21
|10:19
Комментарии