Липецкая область станет пилотной по запуску социального навигатора - телефона для помощи семьям
09:04 25 Августа 2017 Общество
Анна Кузнецова, обсуждая проект, отметила, что такой трехзначный телефон поможет каждой конкретной семье чётко выстроить последовательность шагов в конкретной ситуации. По телефону 117 можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем.
"Предварительная договоренность с регионом есть, и, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о запуске пилотного проекта на базе Липецкой области", - заявила Анна Кузнецова.
Глава региона Олег Королев отмечает, что региональная власть и аппарат Уполномоченного по правам ребенка сегодня работают очень слажено. «Мы открыты для сотрудничества и выработки совместных предложений и решений», - подчеркивает Олег Королёв.
Проект социального навигатора - телефона 117 был представлен Уполномоченным по правам ребёнка на встрече с Президентом РФ накануне Международного дня защиты детей. Цель навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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