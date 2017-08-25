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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Инициатива Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка о запуске социального навигатора - телефона 117 будет реализована на базе Липецкой области.Анна Кузнецова, обсуждая проект, отметила, что такой трехзначный телефон поможет каждой конкретной семье чётко выстроить последовательность шагов в конкретной ситуации. По телефону 117 можно будет получить экстренную помощь в решении детских и семейных проблем."Предварительная договоренность с регионом есть, и, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о запуске пилотного проекта на базе Липецкой области", - заявила Анна Кузнецова.Глава региона Олег Королев отмечает, что региональная власть и аппарат Уполномоченного по правам ребенка сегодня работают очень слажено. «Мы открыты для сотрудничества и выработки совместных предложений и решений», - подчеркивает Олег Королёв.Проект социального навигатора - телефона 117 был представлен Уполномоченным по правам ребёнка на встрече с Президентом РФ накануне Международного дня защиты детей. Цель навигатора - объединить усилия ведомств по оказанию помощи семьям.