Липецкая область - в лидерах по темпам развития культуры
10:27 17 Ноября 2017 Общество
Замминистра культуры РФ Алла Манилова вручила Вадиму Волкову, начальнику управления культуры и туризма Липецкой области, сертификат «Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ-10». В рейтинг вошли также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская области и другие.
"Развитие сферы культуры - один из приоритетов в работе областных властей", - отмечает глава региона Олег Королёв.
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Источник: управление культуры и туризма Липецкой области
Источник: управление культуры и туризма Липецкой области
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