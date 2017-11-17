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Липецкая область - в лидерах по темпам развития культуры

10:27 17 Ноября 2017 Общество
В эти дни в Северной столице проходит VI Санкт-Петербургский культурный форум. Липецкая область отмечена Министерством культуры Российской Федерации как динамично развивающийся регион.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова вручила Вадиму Волкову, начальнику управления культуры и туризма Липецкой области, сертификат «Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ-10». В рейтинг вошли также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская области и другие.

"Развитие сферы культуры - один из приоритетов в работе областных властей", - отмечает глава региона Олег Королёв.
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Источник:  управление культуры и туризма Липецкой области
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