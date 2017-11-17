Количество показов: 105

Источник: управление культуры и туризма Липецкой области

В эти дни в Северной столице проходит VI Санкт-Петербургский культурный форум. Липецкая область отмечена Министерством культуры Российской Федерации как динамично развивающийся регион.Замминистра культуры РФ Алла Манилова вручила Вадиму Волкову, начальнику управления культуры и туризма Липецкой области, сертификат «Регион-лидер по темпам развития культуры. Топ-10». В рейтинг вошли также Москва, Санкт-Петербург, Московская, Калининградская области и другие."Развитие сферы культуры - один из приоритетов в работе областных властей", - отмечает глава региона Олег Королёв.