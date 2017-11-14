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Источник: ТРК "Липецкое время"

В непогоду агрономам Липецкой области приходится сражаться за урожай сахарной свёклы. Несмотря на то, что уборку почти завершили, работы хватит до Нового года.Работы выполнены на площади более 29 тысяч га. На этой неделе нужно собрать корнеплоды с оставшихся 2 тысяч га. В Добринском районе выращивают до четверти всей сахарной свеклы. Чтобы весь урожай перевезти на сахзаводы, уйдет почти месяц. Непогода серьезно осложнила работу. С полей грузовики вывозят не только свеклу, но и грязь. Чтобы избежать ДТП, асфальт чистят практически каждый час. Все надежды на похолодание. Тогда аграриям будет проще перевезти полмиллиона тонн сахарной свеклы, лежащей на полях.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".