Липецкие аграрии собирают урожай свёклы, несмотря на капризы погоды
16:56 14 Ноября 2017 Общество
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Работы выполнены на площади более 29 тысяч га. На этой неделе нужно собрать корнеплоды с оставшихся 2 тысяч га. В Добринском районе выращивают до четверти всей сахарной свеклы. Чтобы весь урожай перевезти на сахзаводы, уйдет почти месяц. Непогода серьезно осложнила работу. С полей грузовики вывозят не только свеклу, но и грязь. Чтобы избежать ДТП, асфальт чистят практически каждый час. Все надежды на похолодание. Тогда аграриям будет проще перевезти полмиллиона тонн сахарной свеклы, лежащей на полях.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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