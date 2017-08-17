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Липецкие депутаты решали, что делать с общежитиями

16:33 17 Августа 2017 Общество
Липецкие депутаты решали, что делать с общежитиями
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Сносить или не сносить? А может ремонтировать? В Липецке все острее встает вопрос по бывшим общежитиям. Таких в городе 125 домов. Сегодня найти решение пытались в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.

Большинство квартир в этих домах приватизированы. На балансе муниципалитета только 10%. На их обслуживание в городском бюджете средства есть. Но это капля в море. Здания в плохом состоянии. Проблему липецкие власти видят в жильцах, которые не платят за содержание и ремонт жилья. Да и управляющим компаниям эксплуатировать бывшие общежития невыгодно.

А пока мэрия и управляшки перекладывают друг на друга ответственность, липчане продолжают жить в аварийных условиях.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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