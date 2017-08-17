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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сносить или не сносить? А может ремонтировать? В Липецке все острее встает вопрос по бывшим общежитиям. Таких в городе 125 домов. Сегодня найти решение пытались в Липецком горсовете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию.Большинство квартир в этих домах приватизированы. На балансе муниципалитета только 10%. На их обслуживание в городском бюджете средства есть. Но это капля в море. Здания в плохом состоянии. Проблему липецкие власти видят в жильцах, которые не платят за содержание и ремонт жилья. Да и управляющим компаниям эксплуатировать бывшие общежития невыгодно.А пока мэрия и управляшки перекладывают друг на друга ответственность, липчане продолжают жить в аварийных условиях.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".