Липецкие депутаты решали, что делать с общежитиями
16:33 17 Августа 2017 Общество
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Большинство квартир в этих домах приватизированы. На балансе муниципалитета только 10%. На их обслуживание в городском бюджете средства есть. Но это капля в море. Здания в плохом состоянии. Проблему липецкие власти видят в жильцах, которые не платят за содержание и ремонт жилья. Да и управляющим компаниям эксплуатировать бывшие общежития невыгодно.
А пока мэрия и управляшки перекладывают друг на друга ответственность, липчане продолжают жить в аварийных условиях.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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