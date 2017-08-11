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Липецкие летчики готовятся к праздничным полетам

16:22 11 Августа 2017 Общество
Липецкие летчики готовятся к праздничным полетам
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105 лет в небе. У авиаторов завтра праздник — День Воздушно-космических сил России. В Подмосковье пройдёт большой воздушный фестиваль. И одна из главных ролей в нём отведена липецким лётчикам. «Соколы России» покажут то, чего не делает ни одна пилотажная группа в мире. Накануне провели генеральную репетицию праздничных полётов.

Они не сидят за штурвалом и не выписывают в небе фигуры высшего пилотажа. В их руках отвёртки, ключи, молотки. Но День российской авиации в полной мере и их праздник. Инженеры проверяют, ремонтируют, заправляют.
Праздник авиации инженеры встретят на работе, ведь первым делом самолёты. Масштабного авиапредставления не увидят, но проводят на него лётчиков, хлопнув борт рукой.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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