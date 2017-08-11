Липецкие летчики готовятся к праздничным полетам
16:22 11 Августа 2017 Общество
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Они не сидят за штурвалом и не выписывают в небе фигуры высшего пилотажа. В их руках отвёртки, ключи, молотки. Но День российской авиации в полной мере и их праздник. Инженеры проверяют, ремонтируют, заправляют.
Праздник авиации инженеры встретят на работе, ведь первым делом самолёты. Масштабного авиапредставления не увидят, но проводят на него лётчиков, хлопнув борт рукой.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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