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Источник: ТРК "Липецкое время"

105 лет в небе. У авиаторов завтра праздник — День Воздушно-космических сил России. В Подмосковье пройдёт большой воздушный фестиваль. И одна из главных ролей в нём отведена липецким лётчикам. «Соколы России» покажут то, чего не делает ни одна пилотажная группа в мире. Накануне провели генеральную репетицию праздничных полётов.Они не сидят за штурвалом и не выписывают в небе фигуры высшего пилотажа. В их руках отвёртки, ключи, молотки. Но День российской авиации в полной мере и их праздник. Инженеры проверяют, ремонтируют, заправляют.Праздник авиации инженеры встретят на работе, ведь первым делом самолёты. Масштабного авиапредставления не увидят, но проводят на него лётчиков, хлопнув борт рукой.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".