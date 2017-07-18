Липецкие летчики на МАКС-2017 покажут приемы ближнего воздушного боя
14:46 18 Июля 2017 Общество
Приемы ближнего воздушного боя на коротких интервалах и дистанциях традиционно показывает только одна пилотажная группа ВКС РФ - "Соколы России", куда входят военные летчики Липецкого авиацентра.
Количество показов: 46
Источник: http://tass.ru
Источник: http://tass.ru
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