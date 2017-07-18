XIII Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 открылся в подмосковном Жуковском и будет работать до 23 июля. Летчики Морской авиации ВМФ России впервые покажут воздушный бой на самолетах Су-30СМ. В летной программе авиасалона также примут участие два учебно-боевых самолета Як-130. Также будут впервые показаны два новых самолета первоначального обучения Як-152.Приемы ближнего воздушного боя на коротких интервалах и дистанциях традиционно показывает только одна пилотажная группа ВКС РФ - "Соколы России", куда входят военные летчики Липецкого авиацентра.