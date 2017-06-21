Липецкие студенты приготовили тапас, зразы и десерт балерины
16:24 21 Июня 2017 Общество
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Светлана Водопьянова, эксперт: "У нас получается 5 критериев. Первый критерий - презентация, подача. Потом креативность смотрим, подход. Затем вкусовые качества блюда. И отдельно компоненты каждого приготовленного продукта".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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