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Источник: ТРК "Липецкое время"

Тапас, зразы и десерт балерины готовили студенты Липецкого техникума общественного питания. В регионе провели демонстрационный экзамен по поварскому делу по стандартам Ворлдскиллс. 4,5 часа на три кулинарных шедевра. Перед юными поварами-кондитерами стояла непростая задача: приготовить холодную закуску, горячее и десерт. Да так, чтобы и стандарты соблюсти, и скреативить. За ходом экзамена следили сразу три экспертные комиссии. Каждое блюдо оценивали по нескольким критериям.Светлана Водопьянова, эксперт: "У нас получается 5 критериев. Первый критерий - презентация, подача. Потом креативность смотрим, подход. Затем вкусовые качества блюда. И отдельно компоненты каждого приготовленного продукта".