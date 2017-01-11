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Источник: ТРК "Липецкое время"

Спасатели региона продолжают плановые объезды водоёмов региона. Главная задача - напомнить рыбакам о технике безопасности на льду. Несмотря на январские морозы, опасность сохраняется.Рождественские морозы сыграли на руку рыбакам. Толстый лёд позволяет свободно передвигаться по водоёмам, однако о безопасности забывать не стоит. Даже в такую стабильную погоду есть риск оказаться подо льдом.На реке Воронеж в черте города также есть опасные места. По краям ледяного русла и под мостом толщина льда не более семи сантиметров. Рыбачить здесь опасно для жизни. Об этом ежедневно предупреждают рыбаков спасатели. Круглосуточные дежурства и плановые обходы.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".