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Липецких рыбаков предупреждают о сохраняющейся опасности на льду

12:41 11 Января 2017 Общество
Липецких рыбаков предупреждают о сохраняющейся опасности на льду
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Спасатели региона продолжают плановые объезды водоёмов региона. Главная задача - напомнить рыбакам о технике безопасности на льду. Несмотря на январские морозы, опасность сохраняется.

Рождественские морозы сыграли на руку рыбакам. Толстый лёд позволяет свободно передвигаться по водоёмам, однако о безопасности забывать не стоит. Даже в такую стабильную погоду есть риск оказаться подо льдом.

На реке Воронеж в черте города также есть опасные места. По краям ледяного русла и под мостом толщина льда не более семи сантиметров. Рыбачить здесь опасно для жизни. Об этом ежедневно предупреждают рыбаков спасатели. Круглосуточные дежурства и плановые обходы.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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