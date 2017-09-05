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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня липецким следователям представили нового руководителя. Теперь региональный следственный комитет возглавляет Евгений Шаповалов. Он приехал из Ставропольского края на смену Анатолию Щурову, который руководил липецкими следователями 10 лет.Евгению Шаповалову утром вручили удостоверение. Журналистам он рассказал, что первый рабочий день начал с изучения дел прошлого руководства и остался ими доволен. Главные приоритеты сохранятся. Это борьба с коррупцией, экономическими правонарушениями и преступлениями против несовершеннолетних.Евгений Шаповалов, начальник СУ СК РФ по Липецкой области: "В настоящее время задачи у нас одни, как и в целом для следственного комитета. Это защита конституционных прав граждан от преступлений, это соблюдение налогового законодательства, это предупреждение коррупционных преступлений, расследование дел в отношении должностных лиц".