Липецким следователям представили нового руководителя
12:30 5 Сентября 2017 Общество
Евгению Шаповалову утром вручили удостоверение. Журналистам он рассказал, что первый рабочий день начал с изучения дел прошлого руководства и остался ими доволен. Главные приоритеты сохранятся. Это борьба с коррупцией, экономическими правонарушениями и преступлениями против несовершеннолетних.
Евгений Шаповалов, начальник СУ СК РФ по Липецкой области: "В настоящее время задачи у нас одни, как и в целом для следственного комитета. Это защита конституционных прав граждан от преступлений, это соблюдение налогового законодательства, это предупреждение коррупционных преступлений, расследование дел в отношении должностных лиц".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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