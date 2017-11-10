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Липецкий Каменный Лог преобразится

12:55 10 Ноября 2017 Общество
Липецкий Каменный Лог преобразится
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На участке протяжённостью 8 км появятся беговые и велодорожки, спортивная площадка и большая зона отдыха. Река Липовка получит вторую жизнь. Водоём расчистят и превратят в полноценный водный канал. К первому этапу масштабного благоустройства уже приступили. Каменный Лог из зоны запустения превратится в зону рекреации.

Пешеходные тропинки, вымощенные тротуарной плиткой. Велодорожки, опоясывающие весь Лог. Множество площадок для отдыха и спорта. Прогуливаться в свете фонарей и уличных торшеров даже поздним вечером будет комфортно.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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