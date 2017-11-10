Липецкий Каменный Лог преобразится
12:55 10 Ноября 2017 Общество
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Пешеходные тропинки, вымощенные тротуарной плиткой. Велодорожки, опоясывающие весь Лог. Множество площадок для отдыха и спорта. Прогуливаться в свете фонарей и уличных торшеров даже поздним вечером будет комфортно.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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