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Источник: ТРК "Липецкое время"

На участке протяжённостью 8 км появятся беговые и велодорожки, спортивная площадка и большая зона отдыха. Река Липовка получит вторую жизнь. Водоём расчистят и превратят в полноценный водный канал. К первому этапу масштабного благоустройства уже приступили. Каменный Лог из зоны запустения превратится в зону рекреации.Пешеходные тропинки, вымощенные тротуарной плиткой. Велодорожки, опоясывающие весь Лог. Множество площадок для отдыха и спорта. Прогуливаться в свете фонарей и уличных торшеров даже поздним вечером будет комфортно.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".