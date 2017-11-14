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"Липецкое время" - победитель конкурса "Федерация"

21:14 14 Ноября 2017 Общество
Телекомпания "Липецкое время" стала победителем всероссийского конкурса "Федерация" в номинации "Бренд региона".

Церемония награждения победителей и номинантов III открытого всероссийского конкурса «Федерация» завершилась сегодня, 14 ноября, в главном зале комплекса Golden Palace в Москве. Главным организатором конкурса "Федерация" выступает компания СТП Медиа при поддержке Минкомсвязи РФ при активном сотрудничестве с Советом Федерации и администрациями регионов. В жюри - известные журналисты со всей страны. В конкурсе приняли участие все регионы России. Телекомпания "Липецкое время" получила награду за фильм про бренд региона - масловский сыр. Липецкий зритель видел его в передаче "По городам и весям".

- Горжусь своими коллегами, горжусь, что работаю с настоящими профессионалами, которые в честной конкурентной борьбе ещё раз доказали, что умеют делать настоящие телешедевры, - поделилась впечатлениями директор ОБУ ТРК "Липецкое время" Наталья Калугина. - Журналисты, операторы и монтажёры «Липецкого времени» снова лучшие в стране! Вдвойне приятно, что журналисты со всей России узнали о том, что Липецкая область - лучшее место для жизни и отдыха!

Вместе с этой наградой телеканал стал обладателем специального приза торгово-промышленной палаты РФ - Наталье Калугиной вручили диплом "за активную популяризацию национальных брендов России и поддержку отечественного предпринимательства".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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