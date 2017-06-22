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"Липецкое время" показало акцию "Свеча памяти" в прямом эфире

12:10 22 Июня 2017 Общество
"Липецкое время" показало акцию "Свеча памяти" в прямом эфире
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Около 2 тысяч неравнодушных липчан объединила «Свеча памяти». Это одна из самых трогательных акций, проводится по всей стране в ночь на 22 июня. В Липецкой области свечи зажгли в 13-й раз. Отдать дань уважения подвигу советских солдат пришли представители власти, правоохранительных органов, общественных организаций, кадеты, студенты и просто неравнодушные жители региона. Многие привели с собой детей. Участники шествия с горящими лампадами в руках прошли от площади Ленина-Соборной до площади Героев. Завершилась акция у главной стелы. Здесь память погибших защитников Родины почтили минутой молчания. После чего к монументу люди ещё долго несли цветы и свечи. Все, кто не смог присоединиться к памятному шествию, увидели происходящее по телевизору. Телекомпания "Липецкое время" показала патриотическую акцию в прямом эфире.

Ольга Головина, участница акции "Свеча памяти": "Сегодня очень важный день для истории нашей страны. Объединившись здесь, мы хотим почтить память всех жертв. Сегодня мы особенно чувствуем дух патриотизма. Я хочу сказать, что у молодёжи он действительно присутствует. Мы сегодня пришли сюда с ребятами, потому что мы помним о тех людях, которые отдали свои жизни в годы войны, которые шли шаг за шагом вперёд, ради своей Родины".

Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Липецкая область внесла свой огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 250 тысяч липчан ушли на фронт, из них каждый второй не вернулся. У нас 160 Героев Советского Союза, 10 тысяч липчан были удостоены орденов и медалей. Эта акция нужна живым. Для меня это понимание того, что наш народ помнит, ценит тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Это единение современников, понимание того, что мы сильны единством".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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