"Липецкое время" показало акцию "Свеча памяти" в прямом эфире
12:10 22 Июня 2017 Общество
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Ольга Головина, участница акции "Свеча памяти": "Сегодня очень важный день для истории нашей страны. Объединившись здесь, мы хотим почтить память всех жертв. Сегодня мы особенно чувствуем дух патриотизма. Я хочу сказать, что у молодёжи он действительно присутствует. Мы сегодня пришли сюда с ребятами, потому что мы помним о тех людях, которые отдали свои жизни в годы войны, которые шли шаг за шагом вперёд, ради своей Родины".
Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "Липецкая область внесла свой огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. 250 тысяч липчан ушли на фронт, из них каждый второй не вернулся. У нас 160 Героев Советского Союза, 10 тысяч липчан были удостоены орденов и медалей. Эта акция нужна живым. Для меня это понимание того, что наш народ помнит, ценит тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. Это единение современников, понимание того, что мы сильны единством".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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