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Источник: ТРК "Липецкое время"

Они на страже порядка 24 часа в сутки. В Липецке чествовали победителей регионального конкурса на звание лучшего участкового региона."Здравствуйте, я ваш участковый". Эту привычную фразу майор полиции Олег Сапрыкин впервые произнес 10 лет назад. Под его контролем целый микрорайон областного центра. Охрана порядка и покоя граждан стала образом жизни. В этом году участковый раскрыл 14 преступлений, пресек более 300 правонарушений на своем участке. По "горячим следам" с нарядом полиции задержал мужчину, который ограбил продуктовый магазин. В этом году Олега Сапрыкина признали лучшим участковым Липецка. Полицейский удостоился почетной грамоты и ключей от нового автомобиля. Их за успехи в работе вручили еще 5 участковым региона. Они стали победителями областного профессионального конкурса.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".