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Источник: ТРК "Липецкое время"

Международная акция «Скафандр» сегодня прошла на липецком военном аэродроме. Дети с онкологическими заболеваниями познакомились с боевыми самолетами липецких летчиков, увидели показательные выступления и нарисовали свои мечты на будущем скафандре «Победа», который отправится на МКС уже в конце этого года.Автобусы еще не успели заглушить двигатели, а юные липчане вместе с родителями уже спешат на поле, ведь здесь летчики рассказывают о своей технике. Можно осмотреться внутри боевого вертолета Ми-8, сфотографироваться на фоне самолетов.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".