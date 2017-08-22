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Мечты юных липчан отправятся в космос

18:26 22 Августа 2017 Общество
Мечты юных липчан отправятся в космос
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Международная акция «Скафандр» сегодня прошла на липецком военном аэродроме. Дети с онкологическими заболеваниями познакомились с боевыми самолетами липецких летчиков, увидели показательные выступления и нарисовали свои мечты на будущем скафандре «Победа», который отправится на МКС уже в конце этого года.

Автобусы еще не успели заглушить двигатели, а юные липчане вместе с родителями уже спешат на поле, ведь здесь летчики рассказывают о своей технике. Можно осмотреться внутри боевого вертолета Ми-8, сфотографироваться на фоне самолетов.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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