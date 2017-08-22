Мечты юных липчан отправятся в космос
18:26 22 Августа 2017 Общество
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Автобусы еще не успели заглушить двигатели, а юные липчане вместе с родителями уже спешат на поле, ведь здесь летчики рассказывают о своей технике. Можно осмотреться внутри боевого вертолета Ми-8, сфотографироваться на фоне самолетов.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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